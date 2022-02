Comme prévu en début de législature, Giovanni Claes (Ecolo) remplacera Vanessa Lenoir lors du conseil communal de ce mercredi 9 février. Cette dernière rejoindra le conseil de l’action sociale.

« A Viroinval, Ecolo a compté un conseiller communal de 2000 à 2006 avec Dominique Hoyas. Seize ans plus tard, c’est Giovanni Claes qui défendra les valeurs de l’écologie politique au conseil communal », indique Ecolo Viroinval. « Giovanni s’est installé en tant que médecin généraliste à Mazée en 1988. Il vit aujourd’hui au Mesnil et n’hésite pas à enfourcher son vélo (électrique) pour aller rendre visite à ses patients. » Le futur conseiller communal est notamment attiré par la « biodiversité, la démocratie participative et la bonne gouvernance, l’avenir de notre planète, l’enseignement et la mobilité douce. »