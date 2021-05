En commission de la Mobilité du Parlement de Wallonie, le Ministre Philippe Henry, interrogé par plusieurs députés, a fait le point sur les enjeux de mobilité autour du CHU UCL de Mont-Godinne. Le projet de liaison rapide entre l’hôpital et la E411 avait un temps été évoqué mais ensuite abandonné, suite à la mobilisation des riverains et des communes. La volonté à présent est d'agir à travers l'amélioration des voiries existantes et non la construction d'une nouvelle route.

"Une réunion s’est effectivement tenue le 28 janvier dernier avec les représentants de l’hôpital de Mont-Godinne, les trois communes concernées par la problématique (Assesse, Profondeville et Yvoir), le SPW Mobilité et Infrastructures, et mon cabinet ", explique le Ministre. "Les échanges ont permis d’identifier les différents besoins de l’hôpital et des habitants de la région :

-l’amélioration de l’accessibilité de l’hôpital par les transports en commun à partir des gares de Lustin et de Courrière;

-la réalisation d’aménagements pour permettre au personnel soignant habitant dans la région de se rendre au travail à vélo et en particulier sécuriser l’itinéraire cyclable depuis la gare de Lustin;

-l’aménagement de l’itinéraire routier entre l’hôpital et la E411 afin de permettre aux ambulances de circuler librement tout en limitant la vitesse des véhicules des patients ou du personnel se rendant à l’hôpital. Il faudra également garantir la sécurité de tous les usagers des voiries communales empruntées, les piétons et les cyclistes, car l’itinéraire traverse des zones résidentielles. »

Une nouvelle réunion du groupe de travail sera organisée prochainement pour étudier la possibilité d’installer un radar tronçon entre la E411 et le site hospitalier, envisager des modifications des dispositifs ralentisseurs et les chicanes actuellement en place, inventorier et prioriser les besoins du SMUR et les besoins des communes, mettre en place une enquête ou une étude de mobilité auprès du personnel et des patients du site hospitalier, étudier les aménagements des pistes cyclables et examiner la possibilité de mettre en place une navette entre les gares de Courrière et de Lustin et le site hospitalier.