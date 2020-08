Goose a décidé d'annuler son concert prévu le 29 août au théâtre de Verdure à Namur, indiquent les organisateurs mercredi. Le groupe estime que les nouvelles contraintes apportées par le Covid-19 sont trop importantes. Il est remplacé par Daan qui donnera deux prestations acoustiques avec piano à queue.

Hooverphonic, Goose et Millow devaient se produire respectivement les 28, 29 et 30 août devant 400 personnes. En raison d'une jauge désormais limitée à 200 personnes par le gouvernement fédéral, il a ensuite été décidé que chaque artiste donnerait deux concerts d'environ 1h30 devant 200 personnes, de manière à rendre l'organisation rentable. Hooverphonic et Millow ont répondu favorablement à cette demande, mais pas Goose. En conséquence, c'est le Louvaniste Daan Stuyven qui se produira à sa place le 29 août, avec The Banging Souls en première partie. "Il reste encore seize places pour Hooverphonic", a ajouté Vincent Charlier de la société Ether Agency. "Pour Millow, les places se vendent un peu moins, mais nous allons dans la bonne direction. Oui, on peut encore s'amuser en s'adaptant et c'est ce que nous voulons montrer durant ces trois soirées."

Les chanceux qui auront leur ticket seront réunis par bulles de dix personnes et devront rester assis dans les gradins permanents du théâtre. Le masque sera par ailleurs obligatoire et l'intendance assurée par des serveurs pour éviter tout risque sanitaire.