Giovanni Cirasa est un jeune homme de 34 ans originaire de la région louviéroise. Et c’est Namur qu’il a choisie pour installer son bar culturel japonisant, GoSensu. "Je développe ce projet depuis 18 mois et il se fait que ce sont les Namurois qui se sont montrés les plus intéressés par mon concept lors de l’étude de marché", nous explique celui qui aménage les lieux lui-même depuis le début juillet.

"La crise du Covid est arrivée alors que je venais juste de signer le bail et que je venais de m’installer comme indépendant. J’ai dû retarder l’achat de certaines marchandises et les travaux. Mais c’est parti maintenant. Je fais tout moi-même avec l’aide d’amis et de la famille, sauf la menuiserie et les sanitaires, auxquels je ne connais rien. L’ouverture se fera sans doute début octobre", se réjouit celui qui travaillait précédemment dans le domaine de la finance.