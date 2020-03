Ce bonhomme Hiver pèse plus de 80 kgs pour 2m70 de haut

"On est dimanche, c’est le seul jour que je peux consacrer à ma famille et c’est celui que vous avez choisi pour venir me voir", maugrée Daniel Kok, installé dans son salon. Un peu bourru ? Ou plutôt un homme au grand cœur qui tente de le cacher ? On penche sans difficulté pour la seconde solution et on veut pour preuve que quand il est lancé, plus moyen de l’arrêter. À un point tel aussi qu’alors qu’il tentait de se montrer râleur, il n’a pu résister à l’envie de nous montrer son antre, son atelier, là où il réalise le Bonhomme Hiver depuis soixante ans mais aussi de magnifiques décors qu’il vendait régulièrement dans les marchés de Noël.

À 84 ans, il se rappelle parfaitement comment a commencé l’aventure du Bonhomme Hiver : "À l’époque, pour la fin de l’hiver, on brûlait surtout des sorcières. Monsieur Attout, bourgmestre de Bouge, a voulu innover et a décidé de créer un bonhomme de neige destiné à être brûlé. Je travaillais à l’époque au Bon Marché, et on m’a demandé si je pouvais m’en occuper. Avec toutes les dames qui travaillaient avec moi, ça ne devait pas être compliqué".

Depuis lors, chaque année, notre homme réalise cette belle pièce, un assemblage de fuseaux, de calicots cousus et de paille qui fait plus ou moins 2m70 de haut pour 80 kg. Un travail qui lui prend une bonne semaine et qu’il réalise maintenant avec ses filles Joëlle et Claudine et son beau-fils Alain Antoine. Jusqu’il y a deux ans, c’était principalement son épouse qui réalisait tous les travaux de couture nécessaires. Il en parle avec émotion : "Nous avons été mariés 57 ans. C’était second mariage, ma première épouse étant décédée très jeune. Un mariage de raison qui s’est transformé en amour. 57 ans d’amour et de fidélité sans jamais une dispute. Après deux ans de maladie, elle est partie, j’ai eu un bien triste cadeau pour la fête des pères. Même dans ses derniers moments, elle expliquait à ma fille Joëlle comment faire certaines choses, comment réaliser certaines coutures pour que tout soit parfait".

Prêt pour l’avenir

Aujourd’hui, il avoue qu’il en fait un peu moins. "Je réalise l’ossature et le chapeau en bois. Ensuite, je me contente de tenir le col où les enfants enfoncent la paille dans un trou qui ne dépasse pas 35 centimètres. Pas facile !"

Mais ajoute-t-il très vite, tout pourra continuer quand je ne serai plus là. "Tous les gabarits sont déjà dans le garage et j’ai même déjà deux ou trois chapeaux réalisés d’avance".

Ce dimanche, accompagné de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, il a allumé le grand feu et a vu disparaitre le fruit de son travail dans les flammes. "C’est un honneur qui ne se refuse pas. C’est également une reconnaissance du travail qui a été réalisé. Nous sommes en famille, on peut presque faire un cortège rien qu’avec nous. Mais je pense surtout à mon épouse qui aurait dû être à nos côtés ce soir."