La Confrérie Royale du Grand Feu est orpheline. « Daniel Kok, papa du bonhomme hiver nous a quittés en ce 31 décembre », confiait la confrérie sur les réseaux sociaux. « Nous saluons celui qui fut le créateur cet emblème qui surplombe notre bûcher depuis 1960. Daniel Kok, à jamais, vous faites partie de la famille du Grand Feu de Bouge. »

Le Vedrinois, qui aurait eu 85 ans le mois prochain avait eu l’honneur d’allumer le grand feu l’année dernière. Depuis 60 ans, à l’initiative du bourgmestre de Bouge Georges Attout, il réalisait le Bonhomme Hiver. Un assemblage de fuseaux, de calicots cousus et de paille de plus ou moins 2m70 de haut pour 80 kg. Un travail qui lui prenait une bonne semaine, en collaboration avec ses filles Joëlle et Claudine et son beau-fils Alain Antoine. Certitude, la relève est assurée.