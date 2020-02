Namur 600 m3 de fagots de sapin l’habillent un peu plus chaque week-end.

Sur les hauteurs de Bouge, les préparatifs du grand feu vont bon train ces derniers jours. Ce week-end encore, ils étaient une vingtaine de membres de la Confrérie Royale du Grand Feu traditionnel de Bouge à s’affairer autour du bûcher.

"Les préparatifs débutent à la mi-octobre", confie Amaury Christophe, secrétaire de la Confrérie Royale du Grand Feu traditionnel de Bouge. "Nous confectionnons à ce moment entre 8 et 9000 fagots à base de branchages de sapins, uniquement. La structure du bûcher voit le jour vers la fin de mois de novembre, elle mesure une douzaine de mètres de haut, inclut une cheminée et progresse d’un à deux mètres chaque week-end. Les fagots y sont disposés en quinconce, afin de garantir équilibre, stabilité et un certain esthétisme. Ils constituent une base massive, importante, notamment lors de périodes de grands vents comme ce dimanche." Ce dimanche sur le coup de 14h, il restait encore 2 mètres de bûcher à monter aux membres de la confrérie.

© DR



Le grand feu de Bouge se déroulera le 1er mars, dimanche des Brandons. Les festivités débuteront le samedi 29 février avec, à 14h, le 63e concours de déguisement, dédié aux enfants de moins de 13 ans, qui se déroulera à la salle Le Phénix. La soirée du grand feu commencera le 1er mars vers 18 h avec, au programme, le cortège (19h) qui rassemblera les personnalités mais aussi les confréries folkloriques et gastronomiques, l’allumage des six feux périphériques (Erpent - Val, Erpent -Les Bleuets, Erpent - Les Sorbiers, Erpent - Bois Willame, Wépion - La Pairelle, Namur - Citadelle), l’éclairage de la citadelle et un feu d’artifice.

La montée du Bonhomme Hiver, qui pèse près de 80 kilos et mesure environ 2m50, sera particulièrement attendue cette année, puisque l’allumage de celui-ci sera confié Daniel Kok, ancien décorateur du Bon Marché. Il est le créateur du Bonhomme Hiver qu’il reconstruit chaque année depuis 60 ans. Il sera secondé par sa fille Claudine et Alain, son beau-fils qui l’assiste depuis plusieurs années.

JVE