Un chantier de réasphaltage bien nécessaire débute ce lundi.

A partir de ce lundi 11 mai, et jusqu'au 29 mai, la rue de la Converterie à Grand-Leez sera fermée à la circulation. "Nous procéderons à la rénovation bien nécessaire de l'asphalte depuis la Rue du Saucy jusqu'aux étangs. Une bonne raison supplémentaire de rester confiné chez soi", commente l'échevin Gauthier De Sauvage.

"Des travaux d’entretien du revêtement en hydrocarboné vont être entrepris dans la rue de la Converterie à Grand-Leez entre les étangs du Long Pont et la rue Renier. Ces travaux vont nous obliger à fermer totalement la route entre le lundi 11 mai et le vendredi 29 mai 2020.

La liaison entre le Bois de Buis (RN29) et Grand-Leez sera donc impossible. La déviation se fera par Gembloux via la N4. Les rues Follée, Taravisée, du Laid Mâle, du cimetière, Bêchée et Saucy seront mise en voie sans issue et fermées sur la rue de la Converterie. Soyez assurés que l’entrepreneur et le Service Technique de la Ville mettront tout en œuvre pour limiter au maximum les désagréments liés à ce chantier", communique la ville."