Ce dimanche 26 juin, de 13h à 18h, une grande donnerie sera organisée à Velaine-sur-Sambre au complexe Michel Warnon. Le principe : vous apportez et déposez des objets que vous n’utilisez plus, propres et réutilisables ; vous emportez ce qui vous convient.

« La « donnerie » présente donc un double avantage, d’abord c’est une aubaine financière, les participants pouvant y faire de belles économies. Ensuite c’est un intérêt écologique : chaque objet réutilisé n’est pas jeté et un autre ne doit pas être fabriqué. De cette façon, l’énergie et les matières premières sont économisées grâce à la fabrication et au recyclage des déchets qu’on évite de par cette démarche. Le dimanche 26 permettra en plus de valoriser une série d’associations locales à finalité non lucratives, actives sur notre territoire et qui œuvrent dans le domaine de la solidarité, de la seconde main, de la redistribution d’objets ou de vivres », indique Ecolo Sambreville, à l’initiative de l’événement.