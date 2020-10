Mardi matin aura lieu à Namur une spectaculaire opération : trois pylônes du futur téléphérique seront héliportés vers leur lieu de montage. Une opération courante dans les stations de ski mais une première en Belgique. Ce type d’opération a été organisé à cause de la difficulté d’accéder à certains endroits de la Citadelle.

Les différents éléments des pylônes sont déjà rassemblés sur l’esplanade de la citadelle. Mardi, dès huit heures du matin -si les conditions météo le permettent- un hélicoptère Super puma s’apprêtera à effectuer 21 rotations pour amener et monter les éléments de trois pylônes sur leur site d’accueil. En plus de l’équipage de l’hélico, la société Comag déploiera 12 hommes pour exécuter les différentes manœuvres.

Quand les pylônes auront été érigés sur leur emplacement, la seconde phase pourra être entamée.

En vue du déroulage du câble principal en acier et de différents câbles de communication, une cordeline de tir devra être déployée entre les deux gares et en passant par le sommet de chacun des pylônes. Celle-ci sera donc déroulée par l’hélico entre les pylônes 3 et 6 seulement, le déroulage entre ceux-ci jusqu’aux gares d’extrémité se fera ensuite à la main.

Sécurité

Le plan de vol de l’hélico a évidemment été établi en tenant compte de la dangerosité de survol de différents endroits. Les vols avec charge seront effectués sur le côté droit de la ligne de téléphérique.

Une équipe GRIMP renforcée sera présente pour un éventuel sauvetage sur le site ainsi qu’éventuellement une équipe de plongeurs.

On s’attend à une présence importante de public. À ce niveau aussi, la sécurité est primordiale. Ainsi, l’accès aux piétons sera interdit sur le site de la citadelle dès 7 heures, aux automobilistes et cyclistes dès 7 h 30. La police sera présente en nombre pour faire respecter les mesures de sécurité.

Une zone particulière est accessible au public qui jouira là d’une belle vue sur les opérations sur le quai des Joghiers entre le pont de l’Evêché et la place Maurice Servais. N’oubliez pas votre masque !