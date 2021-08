Plus de 400 caves ou garages se sont retrouvés sous eaux les 15 et 25 juillet. Les efforts conjoints d’Anversois, de Bruxellois et de jamboiss ont permis de venir en aide à tous les locataires sinistrés du Foyer Jambois des rues de Mascaux, de l’Emprunt et de Dave. L’Échevin Tanguy Auspert, Président du Foyer Jambois a coordonné la manœuvre et a participé à la démarche.

"Une solidarité, nationale en quelque sorte, a permis de porter secours à plus de 400 locataires du Foyer Jambois, en majorité des familles monoparentales", souligne-t-il. "Quatorze militaires du 3e Bataillon Parachutiste de Tielen (Province d’Anvers) sont venus prêter main forte