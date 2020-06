L'humoriste namurois se produira le 16 décembre à l'ancienne Maison de la Culture avant de partir en tournée.

Même si le monde de la culture et de l'humour est en berne depuis mars, Gui-Home n'a pas arrêté de nous divertir avec ses dizaines de vidéos sur le confinement et le déconfinement. Voilà que l'humoriste namurois annonce un nouveau spectacle.

Il vient de communiquer les dates de rodage avant la tournée proprement dite. C'est ainsi qu'après une poignées de spectacles dans les petites salles, il se produira pour la première fois de sa carrière au Delta, la Maison de la Culture de Namur rénovée. La date est fixée au 16 décembre, mais les réservations en seront possibles que dans quelques jours.

"Parce que l’espoir fait vivre et que les bonnes nouvelles font du bien, c’est avec une immense joie que je vous annonce mon retour sur scène. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places pour les premières dates de rodage sur mon site internet www.guihome.be ! D’ici-là, restez prudents et si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi, j’ai envie de vous voir, en vrai. Dites-moi en commentaires où vous voulez que je passe, que j’entoure votre bourgade sur mon itinéraire ! Rendez-vous en novembre (mais ça dépend de nous tous)", lance-til en coisant les doigts.