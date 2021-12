L’ADMR a décidé de mieux faire connaître et valoriser les métiers de l’aide à domicile et notamment les aides familiales en s’associant à l’humoriste GuiHome pour réaliser une vidéo de présentation du métier et d’appel à candidatures.

Il y a 70 ans, l’ADMR voyait le jour pour développer des services d’aide à domicile. Aujourd’hui, ce sont plus de 1650 travailleurs, aides familiales, gardes à domicile, aides ménagères et ouvriers polyvalents, répartis dans 6 antennes locales, qui accompagnent quotidiennement des personnes en difficulté de vie afin qu’elles puissent mieux vivre chez elle.

De plus, la crise Covid-19 a montré et démontré encore une fois l’importance de ces services d’aide à domicile. En effet, en cette période de pandémie, l’ADMR est restée active et présente auprès de ses bénéficiaires, personnes en perte d’autonomie afin de leur permettre de continuer à vivre en sécurité au sein de leur domicile.

L'ADMR indique : "Malgré cette indispensable raison d’être, les métiers d’aide à domicile sont encore trop peu connus et reconnus. Ils éveillent de moins en moins de vocations chez les jeunes pourtant en quête d’une profession avec des valeurs telles le respect de la personne et la dignité humaine. À ce jour, l’ADMR se trouve en difficulté de recrutement et manque de personnel pour garantir à ses bénéficiaires une qualité optimale d’accompagnement. Il faut savoir que les travailleurs de l’ADMR accompagnent plus de 6500 foyers dans leurs gestes de la vie quotidienne. En étroite collaboration avec la famille et l’entourage, ils jouent un rôle central et permettent aux bénéficiaires de continuer à vivre à leur domicile tout en leur assurant une qualité de vie. Aujourd’hui, ce service d’aide à la personne est mis à mal par manque de personnel."

Cette vidéo est à voir, à revoir ici : https://www.youtube.com/watch?v=RJI-CGwaaPg