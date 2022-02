Processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique, un hackathon est une compétition informatique durant laquelle plusieurs groupes de développeuses et développeurs se réunissent, généralement le temps d’un week-end, pour concevoir des idées au service de la communauté de manière collaborative autour d’un même thème.

Ce vendredi 18 février, c’est environ 60 participant(e)s qui se sont élancés dans l’aventure du troisième hackathon organisé par le CSLabs de l'UNamur. Ils auront deux jours et deux nuits pour développer des applications innovantes et inédites sur le thème du « Bien Vieillir ». Cette noble cause tend à exploiter la technologie pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Ce hackathon s'adresse aux étudiant(e)s des différentes universités et hautes-écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux jeunes développeuses et développeurs fraichement diplômé(e)s.

Un encadrement et un coaching seront assurés par des étudiants, des professionnels et des experts provenant de l'UNamur et de l’extérieur. En effet, l’organisation peut compter sur de solides partenaires : l’Université de Namur et sa Faculté d’Informatique, AG Insurance, la Mutualité Chrétienne, Digital Wallonia, le Trakk et le BEP et le Gérontopôle de Namur.

Tout au long de l’événement, les participants auront accès gratuitement à des salles de travail, de repos et de détente, à des commodités et pourront se restaurer et se ravitailler librement dans une ambiance conviviale.

Une multitude de prix récompensera les meilleures réalisations : prix de l’idée, prix technique, prix du public.

Plus d’infos : https://hackathon.cslabs.be/