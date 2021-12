Le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han offre de grands espaces, une forêt à perte de vue, d’immenses plaines et l’occasion d’observer plus de 650 animaux (des loups, des ours, des bisons, des cerfs, des renards polaires, des lynx…) dans un magnifique écrin de Nature. Sa visite se fait entièrement en extérieur, au grand air, soit à pied sur son Sentier pédestre, soit à bord d’un Safari-car.

Le domaine indique : "Depuis quelques jours, la magie de l’hiver s’est installée au Domaine. La Nature givrée scintille sous les rayons du soleil, les animaux ont revêtu leur duvet d’hiver et découvrent les premières gelées… La plaine d’accueil des visiteurs sera plongée dans l’ambiance chaleureuse de Noël : vin chaud, décorations… et présence exceptionnelle du Père Noël qui saluera tous les petits lutins ! Une merveilleuse saison à vivre au cœur de 250 hectares de Nature afin de terminer 2021 ou de commencer 2022 en beauté."

La Grotte de Han pourra également rester ouverte ces congés d'hiver ! "En effet, il nous a été confirmé par les autorités que les grottes, châteaux et abbayes pouvaient être assimilées à des musées, et peuvent donc ouvrir à condition de respecter le protocole sanitaire des musées : groupes réduits à 50 personnes, Covid Safe Ticket et port du masque", indique le domaine.

Le domaine est ouvert du 26 décembre au 09 janvier inclus (excepté le 1er janvier).

Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans le Safari-Car ainsi qu’à tout endroit où la distanciation sociale ne peut être respectée.

Le Musée Han 1900 sera également ouvert, le Covid Safe Ticket sera demandé à l’entrée.

Plusieurs points de restauration sur le site proposeront du take away.

La boutique du Domaine accueillera ses visiteurs à raison de 2 personnes par ménage (sans compter les enfants mineurs).

Plus d’infos : grotte-de-han.be/fr • Réserver son ticket : tickets.grotte-de-han.be/fr/classic