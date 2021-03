Installé dans un domaine arboré de 12 000 m2 en bordure de Lesse, et entièrement piétonnier, le Cocoon Village propose des séjours haut de gamme dans une trentaine de tentes confortables, les Cocoon Tents, à deux pas du Domaine des Grottes de Han.

Chaque tente dispose de son propre espace extérieur. Elle peut accueillir de 2 à 6 personnes. Les glampeurs bénéficient de l’accès illimité au Domaine (Grotte de Han, Parc Animalier, musée PrehistoHan et musée Han 1900) ou encore de l’ambiance du Cocoon Village et de ses espaces récréatifs avec des animations et activités variables et en fonction de la saison : bar apéritif, balades thématiques, animations sportives, musicales, gustatives…

D’autres avantages sont également inclus : des réductions sur les nombreuses Visites Spéciales du Domaine des Grottes de Han, telles que Histoires d’Ours, Histoires de Loups, ou les visites Han-Musique, et la possibilité de réserver à des prix privilégiés des visites exclusives du Parc Animalier ou de la Grotte de Han à l’aube ou en soirée, accompagnées d’un Ranger, pour partager un moment unique avec la Nature.

Le Cocoon Village ouvre ses portes le 13 mai prochain, tous les week-ends de mai et juin et tous les jours de juillet et août pour un séjour de week-end ou de mid-week.

Les réservations sont possibles dès ce lundi 29 mars par mail : reservations@grotte-de-han.be ou par (084 37 01 52).

Le Domaine des Grottes de Han a mis en place des mesures sanitaires strictes pour assurer à chacun un séjour relaxant, dans les meilleures conditions possibles. La distanciation sociale (1m50) et les mesures d’hygiène sont garanties à tous les stades de l’expérience.

Plus d’infos : www.grotte-de-han.be/experiences/cocoon-village