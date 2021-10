Après une édition 2020 annulée, le Domaine des Grottes de Han relance son événement Hanlloween. Durant neuf jour, du 30 octobre au 7 novembre, des animations Halloween seront organisées. "Dans le Parc Animalier, les esprits de la forêt se réveilleront. Ils se baladeront parmi les animaux sauvages et amuseront les visiteurs de leurs numéros fantaisistes. Quant à la Grotte de Han, sa visite sera quelque peu perturbée par des trolls qui s’y sont installés spécialement pour l’occasion… Espiègles et taquins, ils titilleront les visiteurs et les inviteront à découvrir leur monde curieux et déjanté", indique-t-on au Domaine.

Quatre nocturnes, du 30 octobre au 2 novembre, sont également au programme. "À la tombée de la nuit, ils pénétreront dans la forêt de Boine au cœur du Parc Animalier où une fête étrange se prépare… Sorcières, vampires et autres créatures maléfiques seront de sortie et leur réserveront quelques surprises… Un spectacle itinérant de 2 kilomètres où de drôles de rencontres les attendent, de quoi frissonner de plaisir."

La plaine d’accueil du Domaine sera décorée dans l’esprit « fête foraine 1900 ». Un orgue de barbarie, un chapelier fou ou encore un magicien accueilleront les visiteurs. Toutes ces animations Halloween sont comprises dans les visites classiques du Parc Animalier et de la Grotte de Han.

Infos et tickets : https://grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/hanlloween