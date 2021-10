"Du 1er janvier au 30 septembre 2021, 36.590 entrées ont été enregistrées contre 28.390 entrées en 2020 sur la même période, soit une hausse de 28,8 pc", a annoncé jeudi la Citadelle de Namur en présentant sa saison automne/hiver. En juillet et août, la Citadelle de Namur a accueilli 21.295 visiteurs contre 19.445 en 2020 et 85,5 pc des personnes qui achètent des tickets pour les animations et événements de la Citadelle sont belges. Le site de la Citadelle peut aussi être fréquenté librement.

"En 2020, la pandémie nous a contraint à fermer complètement l'activité du 14 mars au 13 juin alors que cette année, il n'y a pas eu de fermeture totale de l'attraction", a déclaré la directrice du Comité Animation Citadelle Christine Laverdure.

La saison ne se termine pas avec l'été à la Citadelle de Namur qui accueillera le Festival Nature Namur du 16 au 24 octobre avec des animations et expositions.

Du 30 octobre au 1er novembre, on assistera au retour d'Halloween à la Citadelle, une balade-spectacles reportée en dernière minute en 2020.

Parmi les autres rendez-vous fixés: visite guidée lors d'une croisière nocturne (les 4/11 et 10/11); une visite guidée des Terra Nova pour les ados avec atelier Graffiti (le 5/11), la découverte du Centre du Visiteur à la lampe de poche (les 12/11 et 13/11), une balade aux flambeaux théâtralisée sur les traces du peintre namurois Franz Kegeljan (le 30/11)?