128 élèves de la Haute-Ecole de la Province de Namur se trouvaient en stage à l'étranger lorsque l'épidémie de Coronavirus s'est développée. Si pour les élèves des sections assistant de direction et gestion hôtelière, les choses ont été relativement simples, elles ont été plus compliquées pour les élèves de la section coopération internationale

Pour 37 des 128 élèves, faire un point sur la situation s'est révélé compliqué. "Les professeurs, les parents, la direction de l'école et le ministère des Affaires Etrangères ont entamé des démarches rapidement. Pendant quelques jours, il y a clairement eu un flottement à cause de directives contradictoires : certaines pronaient le retour dans le pays d'origine, alors que d'autres recommandaient le confinement. Il a fallu tenir compte également de la volonté et de la situation de chaque étudiant. Dans le cas d'une élève en stage en Corée du Sud par exemple, le pic épidémique est passé, elle a donc souhaité poursuivre son stage dans ce pays.", nous confiait Richard Fournaux, député provincial de l'enseignement.

Parmi les 37 cas évoqués, 23 étudiants sont rentrés en Belgique et sont en confinements et télé-travail et 6 étudiants voulaient rester sur leurs lieux de stage. 3 étudiantes en stage au Pérou sont en train de voyager: elles devaient prendre un vol pour Lisbonne ce lundi. Elles devront patienter durant 3 jours dans un hôtel de la capitale portugaise, avant de prendre un vol pour Bruxelles ce vendredi.

"La situation est par contre encore compliquée concernant 4 étudiants qui veulent rentrer mais sont bloqués. Ils attendent un soutien des ambassades/consulats belges pour les aider à organiser leur retour. Deux sont en Afrique du sud, un au Ghana et un au Lesotho. Une étudiante était coincée en Bolivie, elle est rentrée cette nuit après 60 heures de voyage. Elle a pu bénéficier d'un rappatriement organisé par la France via le consulat belge."