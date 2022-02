L’UNamur vient de lancer une nouvelle série de podcasts. Plusieurs thématiques comme la place des femmes dans la recherche, l’intérêt de l’expérimentation animale, le rôle des universitaires dans la société et la validité de la théorie de l’évolution y sont abordées par des scientifiques de l’université. Au total, une quinzaine de chercheurs ont pris la parole dans chacun de ces épisodes pour apporter leur vision sur ces sujets de science et de société. Un fonds d’archives qui dormait à la BUMP (bibliothèque universitaire) est à l’origine du projet. « La documentation de Hector Lebrun a été léguée à la bibliothèque universitaire Moretus Plantin à la fin des années 1990 », explique Céline Rase, la chercheuse en histoire à l’origine du projet, « Hector Lebrun est une figure scientifique du 19e siècle, un biologiste oublié. Ce savant brillant, têtu et polémiste a exploré divers sujets de science et de société. En retrouvant ses archives, nous avons trouvé intéressant de revisiter ses réflexions à la lumière du contexte contemporain ».

Chaque épisode dure environ 40 minutes et a été réalisé en collaboration avec le Service audiovisuel de l'UNamur et plusieurs membres de l’université. Des chercheurs et professeurs (biologistes, philosophes, historiens et géologue) de plusieurs facultés ont aussi participé au projet en donnant des interviews et en partageant leur analyse.



Les podcasts seront enrichis par 4 tables-rondes qui seront organisées au Quai 22, le centre culturel de l’UNamur. Une exposition virtuelle se tiendra, par ailleurs, à la BUMP. Les documents de Hector Lebrun (des brevets, des articles scientifiques et un curieux matériel biologique) seront numérisés et mis en dialogue avec des ouvrages rares et précieux détenus par la BUMP (écrits d’Aristote, Vanini, Vésale, Darwin…).

Podcasts