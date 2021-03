Covid oblige, les Portes ouvertes de l'Hénallux de ce samedi 13 mars se dérouleront une fois encore en ligne. Elle auront lieu de 10h à 11h30 et seront accessibles d'un simple clic à partir du site Web de l'Hénallux ou de sa plateforme spécialement dédiée aux rhétos. Ce sera l'occasion pour les futurs étudiants de rencontrer des enseignants et des étudiants de la Haute École et de leur poser toutes les questions qu'ils voudront sur les études à l'Hénallux.

Pour rappel, celle-ci propose un éventail quasi complet des formations dans l'enseignement supérieur de type court (25 bacheliers), ainsi que des masters, plusieurs années de spécialisation et de nombreux cycles de formations continues.

Le 13 mars sera aussi le jour de l'ouverture des inscriptions. À partir de ce jour-là, pour s'inscrire, les futurs étudiants auront le choix entre deux possibilités. Ils pourront le faire de chez eux, grâce à une application d'inscriptions ultra facile à utiliser et accessible à partir du site Web de l'Hénallux ou de sa plateforme spécialement dédiée aux rhétos. Mais s'ils préfèrent, ils pourront également choisir de venir s'inscrire en personne dans les implantations.

La seule condition, obligatoire vu les circonstances, sera de prendre rendez-vous par téléphone. Pour cela, les coordonnées des implantations sont renseignées dans les onglets "Inscriptions" du site et de la plateforme.

Site Web : https://www.henallux.be

Plateforme rhétos : https://futur-etudiant.henallux.be