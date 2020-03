Le 25 mars 2018, un violent home invasion a eu lieu à Sambreville. Ce soir-là, 5 personnes sont entrées en brisant une porte-fenêtre chez un couple de personnes âgées de 72 et 75 ans.

"Ils ont violenté les membres du couple en leur réclamant d’ouvrir un coffre censé contenir de l’or", explique le substitut Delannay. "L’homme a été traîné par les cheveux dans l’habitation, ils ont été victimes d’un déchaînement de violence hors du commun. Monsieur a été maintenu au sol avec les pieds, on lui donnait un coup sur la tête toutes les minutes, c’était une scène dantesque tant les auteurs étaient excités. On a menacé la dame de lui faire subir des sévices dans la cave de l’habitation. La maison a ensuite été saccagée, c’était un véritable champ de guerre. Les voisins ont appelé la police, à l’arrivée des agents, la dame a demandé aux policiers de ne pas intervenir, qu’aussi non ils allaient les tuer".

Deux auteurs, un majeur et un mineur, ont été interpellés en flagrant délit. Ce sont des recoupements concernant un car-jacking réalisé en région namuroise pour dérober le véhicule utilisé pour commettre les faits de home invasion qui ont permis de confondre un troisième auteur.

Le substitut Delannay est revenu sur le traumatisme des victimes, en s’adressant aux deux prévenus présents à l’audience de ce jeudi. "Ils sont psychologiquement détruits. Vous leur avez volé leur fin de vie, ils sont dans la terreur et ne veulent plus vivre dans leur maison."

Le parquet de Namur réclame, au vu de la gravité des faits, des peines de 15 et 16 ans de prison à l’encontre des prévenus. L’un d’eux a à son actif 13 vols avec violence, 4 vols à main armée,… "On ne peut pas laisser libre cours à la sauvagerie la plus folle, surtout vis-à-vis de personnes faibles, pour un coffre imaginaire."

L’avocat du prévenu qui a pris la fuite en voiture le 25 mars et est donc accusé en plus d’entrave méchante à la circulation, réclame l’acquittement au bénéfice du doute pour son client ou, à titre subsidiaire, si le tribunal devait déclarer les préventions établies, une peine maximale de 5 ans assortie d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.

L’avocate du second prévenu rappelle que celui-ci a déjà passé 2 ans en détention préventive, après avoir déjà effectué 7 années de prison. Elle plaide une peine modérée pour celui-ci.

Jugement le 2 avril