Dans les deux premiers cas, un butin de 30.000 euros a été emporté. " C’était de notoriété publique que ces gens étaient riches. Nous, on avait des dettes à éponger", confie Nicolas, qui a été l’initiateur des vols mais restait dans la voiture pendant que ses amis se salissaient les mains. Andy confie : " On avait des armes, il y avait un silencieux sur une d’elles mais elles n’étaient pas chargées. La première fois, on est entrés cagoulés, l’homme rentrait, on l’a fait sortir de la voiture, on l’a fait se coucher au sol, on l’a ligoté, puis on a demandé à la dame d’ouvrir le coffre."