Selon le parquet de Namur, des auditions ont été prises fin avril dans le cadre de faits de menaces.

Un homme né en 1942 est décédé après avoir été poignardé par son petit-fils né en 2001, samedi soir à Couvin, a indiqué ce dimanche le parquet de Namur. Les faits se sont produits dans une habitation de la rue Haut Bruly, à Brûly-de-Pesche, un des plus petits villages de Belgique. Plusieurs générations vivaient dans cette habitation. « Il y avait ce jeune de 19 ans, sa maman et son grand-père. Ils sont présents dans ce village depuis 2013 », précise le bourgmestre Maurice Jennequin. Des éléments confirmés par le parquet de Namur. « Le fils et sa maman vivait au rez-de-chaussée et le grand-père à l'étage. Ils vivaient de cette manière depuis plusieurs années. »

Plusieurs coups de couteau auraient été portés. Les policiers de la zone des Trois Vallées, une ambulance de la caserne de Couvin et un SMUR de Chimay se sont rendus sur place peu avant 22h00. Mais il n'y avait déjà plus rien à faire pour la victime à leur arrivée.

Comme toujours dans pareilles circonstances, la route a été fermée à la circulation et un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre au labo et aux expert de relever les différentes constatations.

L'auteur des faits a été interpellé et privé de liberté. Il a été déféré devant un juge d’instruction ce dimanche matin. « Il est en aveux. C'est d'ailleurs lui qui a appelé la police. Il y avait déjà des tensions entre eux deux. Tout ça fera l'objet d'investigations », a encore précisé le parquet de Namur qui n'a pas souhaité en dire plus sur ces tensions.

Début avril, les policiers de la zone des Trois Valées sont en effet intervenus dans le cadre de faits de menaces. Selon nos informations, il s'agissait de menaces proférée avec une hache. Le parquet de Namur n'a pour l'instant pas communiqué davantage sur ce précédent.