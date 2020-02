Au travers de conférences, de spectacles, de journées scientifiques ou d'activités, ces évènements mettront à l'honneur la recherche et contribueront à déstigmatiser la schizophrénie. Avec le soutien de l'Association des Journées de la Schizophrénie, les évènements proposés par le CNP St-Martin s'articulent en 3 axes .

Le S de l'Ange, projet collaboratif conçu et réalisé par Mathilde Laroque. Le S de l'Ange, installation artistique immersive et déambulatoire, invite à un moment de suspension autour du Saut de l'Ange du danseur et chorégraphe Vaslav Nijinski (1889-1950), diagnostiqué schizophrène à l’âge de 30 ans. Infos pratiques : Date : du 14 au 21 mars, de 14h00 à 17h00 Lieu : Jardin d'Hiver du CNP St-Martin, rue St-Hubert 84, 5100 Dave (Namur) Entrée libre.

La Mue du S, spectacle de danse en solo de Mathilde Laroque autour de la folie, où confluent les pensées de Vaslav Nijinski (danseur russe, 1889-1950), Léon Tolstoï (auteur russe, 1828- 1910) et Michel Foucault (philosophe français, 1926-1984). Ce spectacle sera suivi d'un moment d'échange avec le public, l'artiste Mathilde Laroque, le poète et ancien Professeur de Psychologie clinique Philippe Lekeuche (UCL psychologie) [à confirmer] et le Dr Serge Mertens de Wilmars, Médecin Chef et Psychiatre au CNP St-Martin. La discussion animée par Stéphanie Gonçalves, Docteur en Histoire, abordera le rapport au corps, à l’espace et aux mots chez les personnes souffrant de schizophrénie. Infos pratiques : Date : le 15 mars 2020, de 17h00 à 19h00 Lieu : Abattoirs de Bomel, Traverse des Muses 18, 5000 Namur Durée : spectacle (50 minutes), discussion (1h), espace presse Tarif : 8 euros /pers. Réservation : stephanie.goncalves@gmail.com

Rencontre- discussion autour de la déstigmatisation de la maladie mentale Soirée animée par le Dr Serge Mertens de Wilmars, Médecin Chef et Psychiatre (CNP StMartin), Madame Marie Boulanger, Psychologue (CNP St-Martin) et Madame Mathilde Laroque, artiste. Infos pratiques : Date : le 19 mars 2020, de18h00 à 20h30 Lieu : Arsène Café, rue des Brasseurs 19, 5000 Namur Public: usagers, professionnels, proches, tout public Entrée libre