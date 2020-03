L'association a aussi prêté 21 respirateurs de soins intensifs

L'association namuroise Hôpital Sans Frontière (HSF), qui existe depuis 27 ans et est gérée par des bénévoles du Rotary, vient de venir en aide à des hôpitaux belges et luxembourgeois en leur fournissant 60.000 masques, 4.000 casaques et en leur prêtant 21 respirateurs de soins intensifs, d'une valeur de 60.000 euros/pièce.

HSF a été fondé le 5 novembre 1992 à l’initiative de Claude Simon, membre du Club Rotary Namur-Confluent. Cette ASBL namuroise est reconnue par les instances internationales, telles que la Croix Rouge, les Nations Unies, l'Union Européenne mais également par la Fondation Roi Baudouin en Belgique

Le but d’HSF est d’améliorer les soins dans le monde grâce à une utilisation plus durable du matériel hospitalier et médical récupéré auprès des hôpitaux et professions (para)médicales en Belgique et au Luxembourg. Tout ce matériel est vérifié, conditionné et envoyé par conteneurs entiers vers les pays démunis qui en ont besoin. Le bon acheminement est garanti par une chaîne de membres du Rotary International. Depuis sa création, HSF a concrétisé plus de 800 projets, envoyant annuellement près de 1.500 m³ de matériel à travers le monde.

Les deux actions principales d’HSF sont l'action à long terme par la réhabilitation et l’équipement de centres de soins démunis dans le monde et l'aide aux victimes de catastrophes naturelles par la fourniture de kits de matériel d’intervention de première urgence et d’unités de potabilisation de l’eau.

www.hsf.be/vous-engager.