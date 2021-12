L’édition 2022 du célèbre guide gastronomique Gault & MillauBelgique et Luxembourg sort en librairie cette semaine. Cette année encore, pour décerner leurs notes, les inspecteurs anonymes du guide n’ont pas ménagé leurs efforts pour partir à la découverte de près de 1400 bonnes tables du royaume.

Malgré les conditions particulières occasionnées par le Covid, ceux-ci se sont dits agréablement surpris par la résilience des restaurateurs et la qualité dans l’assiette, ce qui s’est traduit par 135 nouvelles adresses et pas moins de 122 hausses. "Le secteur de la restauration continue donc de croître malgré la période difficile et cela montre à quel point il y a du talent et de la passion dans notre pays", souligne la rédaction du guide jaune.

15 nouvelles entrées en province de Namur

En province de Namur, 78 restaurants ont été repris dans le Gault & Millau, dont 15 pour la première fois.

Cinq de ces nouveaux venus se sont vus attribuer une note de 12/20:

– Nous (Assesse)

– Basile Cuisine Gourmande (Bovesse)

– Farfalle (Erpent)

– Les Terrasses du Prince (Gembloux)

– Le Binôme (Jambes).

Sept autres ont fait un peu mieux avec 13/20:

– L’Angélique (Andenne)

– Le 54 (Dave)

– Les Terrasses de l’Écluse (Jambes)

– L’Entretien (Leuze)

– Le Goût de ma Passion (Pontillas)

– L’Incontournable (Rochefort)

– Chez Chen (Wépion).

Enfin, Le Saint Hadelin (Celles); Merlesse (Han-sur-Lesse) et Racines (Floreffe) ont décroché 13,5/20.

La découverte wallonne de l’année est à Floreffe

Racines, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à peine, crée la surprise en décrochant le prix "Découverte de l’Année", pour la Wallonie.

Le Prix-plaisir pour CCnomie à Flamignoul

Le restaurant floreffois n’est pas la seule table du Namurois à s’être vue attribuer une récompense toute particulière. Dans la région de Dinant, à Flamignoul, le CCnomie, à la tête duquel on retrouve le couple David Coisman et Marie-Françoise Charlier, est lauréat du "Prix-plaisir" de l’année, pour la Wallonie. Une reconnaissance qui souligne l’excellent rapport qualité-prix du restaurant.

Précisions qu’au passage le restaurant enregistre une légère progression en obtenant la note de 14/20. Ils sont d’ailleurs 8 à avoir fait mieux que l’année dernière:

– L’Othentique à Han-Sur-Lesse (13)

– Restaurant abCd à Beauraing (13,5).

– La Table de Demain à Namur (13,5)

– L’Artiste à Falaën (14)

– Les Potes au Feu (14)

– Arden à Rochefort (15)

– Hors-Champs à Gembloux (15,5).

Sur le podium ce sont une nouvelle fois des établissements qui comptent au moins une étoile au non moins célèbre Guide Michelin: L’Eau Vive Arbre (17), L’Essentiel Temploux (17); L’Air du temps Liernu (19)