Le tribunal de Namur a condamné ce jeudi Bernard, un Andennais, à 8 ans de prison pour viols et attentats à la pudeur. L’homme avait commencé à abuser de sa fille quand elle avait 4 ans, la période infractionnelle s’est prolongée jusqu’à ses 8 ans.

Bernard s’est séparé de son épouse en 2009. Il avait la garde de sa fille une semaine sur deux. Alors que celle-ci n’avait que 4 ans, il lui caressait et léchait le sexe, lui demandait de lui faire des fellations, lui montrait des contenus pornographiques, il se masturbait devant elle et la prenait en photo. Il lui a également montré comment se masturber avec un sex toy rangé dans le tiroir de la cuisine. L’homme a expliqué avoir été élevé dans un contexte familial non-adéquat, il est addict au sexe et se masturbe de façon compulsive devant Internet. Il souffre également d’un problème d’alcool. Il est en aveux des faits qui lui étaient reprochés.

Le tribunal a rejeté toute mesure de sursis et a condamné le prévenu à une peine de 8 ans ferme. Au civil, il devra verser 10.000€ à titre provisionnel afin de prendre en charge les futurs frais psychologiques de sa fille. Il devra verser des dommages moraux à son fils,son ex-épouse et aux parents de celle-ci, notamment.