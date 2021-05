"Lorsqu’il n’est pas en prison, ce monsieur est un habitué des tribunaux", déclare le parquet de Namur à l’attention de la présidente du tribunal de Dinant lorsqu’il s’agit d’évoquer le cas de Franky, un jeune homme de 22 ans. En effet, malgré son jeune âge, ce Couvinois est actuellement en prison et le restera encore quelques années puisqu’il purge trois peines de prison d’un an, de six ans et de dix-huit mois. Une quatrième pourrait s’ajouter à la liste, en fonction de ce que décidera le tribunal le 22 juin.

Cette fois, la justice reproche deux vols à Franky. Le premier remonte au 23 août 2018 à Couvin. "C’est plutôt un vol d’usage puisqu’il a pris le véhicule de sa tante contre son gré", précise le parquet de Namur. Trois semaines plus tard, toujours à Couvin, le jeune homme a volé une console de jeux, quatre jeux, une manette et un sac à main chez un ami qui l’avait invité à une soirée. "C’est quelqu’un qui n’a pas de scolarité et qui était alcoolique. Il a toujours vécu dans la marginalité, déconnecté de toute vie sociale", plaide son avocate. Les dix-huit mois de prison auxquels le prévenu a récemment été condamné concernent des faits de vols commis durant la même période que ceux pour lesquels il a comparu ce mardi à Dinant. La défense a plaidé l’absorption, estimant que cette peine était déjà suffisante.