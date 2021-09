Huits grands chantiers sont prévus au CHRSM - site Sambre d'Auvelais, faisant partie du Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse, a annoncé mercredi sa direction. La construction d'un bloc opératoire flambant neuf et à la pointe de la technologie est en cours. Ces travaux incluent la construction de quatre nouvelles salles d'opération, la création d'un bloc endoscopie et une nouvelle stérilisation. La première phase sera terminée en octobre et la seconde courant 2022.

La rénovation du service pédiatrie est également au programme, tout comme celle de la pharmacie de l'hôpital, de son laboratoire et de sa polyclinique. En sus, le CHRSM - site Sambre souhaite se positionner comme un pôle de référence en matière de revalidation avec la création d'une nouvelle aile dédiée attendue fin 2025.

Le plan inclut également la construction d'un parking supplémentaire de 148 places et la rénovation de l'aile C, au sein de laquelle on trouve les services de psychiatrie, de revalidation locomotrice ainsi qu'une unité de médecine et une autre de gériatrie.

En parallèle, la direction annonce la construction d'un nouveau bâtiment dédié aux soins palliatifs dénommé "Les Acacias". Un parking y est également prévu.

"Si l'excellence passe par le travail des collaborateurs, elle passe également par la qualité des infrastructures", a souligné Gilles Mouyard, président du CHRSM. "Je suis fier que tous les projets présentés à l'Aviq par notre institution dans le cadre du Plan construction 2020-25 aient été retenus"!

"Cela représente un soutien de plus de 26 millions d'euros. Un tournant décisif pour le CHRSM - site Sambre qui entre dans une nouvelle ère de modernité et se positionne encore et toujours comme hôpital qui réussit à allier l'excellence et la proximité", a-t-il conclu.