Afin de répondre à la réalité du marché de l’emploi et aux compétences recherchées par les employeurs, l’IFAPME propose de nouvelles formations dès la rentrée 2020 dans les différents centres régionaux.

Ainsi, à Dinant, à la rentrée prochaine, vous pourrez vous former aux professions suivantes dès l'âge de 18 ans : conseiller en gestion du personnel et technico-commercial pour le secteur de l'alimentation.

A Gembloux, les formations suivantes seront désormais proposées aux plus de 18 ans : conseiller en domotique et smart home, ventiliste et coordinateur dans le Building Information Modeling/Model/Management.

A Namur, pour les 15-23 ans, des cours préparatoires aux épreuves du jury central afin d'obtenir le certificat de l'enseignement supérieur secondaire professionnel seront dorénavant organisés. Pour les plus de 18 ans, des formations d'agent commercial et de gestionnaire de projet en marketing digital voient le jour.

Il existe près de 200 métiers à apprendre avec l’IFAPME.Plus d’informations ? Rendez-vous lors des Portes Ouvertes virtuelles de l’IFAPME le 24 juin www.ifapme.be/jpo2020 ou contactez-nous au 0800/90.133.