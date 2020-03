Il l'avait menacé de mort la veille sur les réseaux sociaux.

Les faits remontent à l'édition 2017 de la brocante de Presgaux. Dylan, un jeune homme y a croisé son « ennemi », un ancien ami, et a voulu l'écraser avec son véhicule. Une manœuvre d'intimidation pour l'auteur des faits. Une intention bien réelle pour la victime. Dylan était poursuivi pour tentative d'homicide et pour des faits de menaces, car la veille, il l'avait menacé de le tuer via les réseaux sociaux.

Ce jour-là, Dylan et son ennemi se trouvaient tout les deux à la brocante de Presgaux. Au volant de son véhicule à l'arrêt, le prévenu a été sorti manu militari par son ancien copain avec qui le courant ne passait plus. Dylan a quitté les lieux après cette première altercation, avant de revenir sur place quelques instants plus tard. Pour reprendre son chien qu'il avait oublié, expliquait-il. Mais lors de son retour à la brocante, il a effectué une manœuvre volontaire avec son véhicule qui aurait pu causer pas mal de dégâts. Quand il a aperçu son « ennemi » qui venait de le sortir de sa voiture, il a foncé vers lui. Des enfants et des parents avec poussettes se promenaient à cet endroit. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés mais cela s'est joué à peu.

Ce mardi matin, Dylan a été condamné à deux ans de prison avec un sursis probatoire de cinq ans.