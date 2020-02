" Un cataclysme familial", c’est ainsi que Me Meurice présentait, lors de l'audience du 20 janvier, la situation complexe qui a amené son client, Marc (prénom d’emprunt), à porter des coups à son beau-père.

En novembre 2016, le fils de Marc, âgé de 7 ans, explique avec ses mots à son père qu’il est victime d’abus sexuels depuis 3 ans de la part du fils de la nouvelle compagne de son grand-père maternel. Marc se rend immédiatement au domicile de son beau-père qui refuse de lui ouvrir et l’insulte : « Qu’est-ce que tu viens m’emmerder chez moi ! Tes gosses je n’en ai rien à foutre, si ce que ton gamin dit est vrai, il est jeune, il s’en remettra ». Les propos mettent Marc, militaire, hors de lui, il donne des coups dans la porte. Celle-ci fini par céder et heurte le nez de la nouvelle compagne de son beau-père, qui souffrira d’une fracture. Une empoignade suit et des coups sont échangés. Le beau-père de Marc subira une incapacité de plus de 4 mois, blessé notamment aux côtes et au thorax.

Si les abus sexuels sont avérés et qu’ils ont été jugés en novembre dernier par le tribunal de la jeunesse, le parquet de Namur, vu le contexte particulier, ne s’opposait pas à une mesure de suspension probatoire accompagnée d’une formation à la gestion de la violence pour les coups donnés par Marc à son beau-père.

Me Meurice, qui défend Marc, plaidait une mesure de suspension du prononcé de la condamnation pour celui-ci. « Les instituteurs et le médecin de famille étaient alertés par le comportement de l’enfant, qui ne voulait plus qu’on le touche. Le jour des faits, le petit s’est effondré, angoissé par cequ’il subissait depuis 3 ans de la part du jeune homme qui vivait chez son papy. Comment le papa aurait-il pu rester de marbre ? Ces faits expliquent la perte de libre arbitre de mon client, un père tout à fait normal et raisonnable. »

Le tribunal a rendu son jugement ce lundi. Marc bénéficie de la suspension probatoire du prononcé de la condamnation.