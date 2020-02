Un homme a été grièvement blessé lors de la marche folklorique de la Saint-Ghislain à Fraire (Walcourt), le 15 juillet 2017. Son agresseur, un ancien policier, a comparu ce mardi matin devant le tribunal de Dinant pour des coups et blessures volontaires avec préméditation. "Je reconnais un coup", a indiqué le prévenu.

Avant de s’expliquer plus longuement sur les faits, l’homme a souhaité contextualiser les événements. "On était dans une situation de non-dit depuis deux ans car ce monsieur me reprochait de lui avoir volé sa femme… Il y a eu des menaces, des intimidations, etc. On n’a pas déposé de plainte car on pensait que ça allait se tasser avec le temps."

Mais selon lui, cela n’a pas été le cas. Lors de la Saint-Ghislain 2017, une altercation entre sa compagne et l’ancien compagnon a eu lieu. "On m’avait invité à cette marche car je ne suis pas originaire de la région. J’ai appris qu’il y avait eu cette altercation. J’ai voulu mettre les choses au clair avec ce monsieur, je voulais lui parler." L’ancien policier a alors fixé un rendez-vous à l’ex-compagnon. Dans une ruelle. Là, les choses ont dégénéré. Il aurait tabassé son rival. C’est en tout cas la thèse de la victime et de trois témoins qui ont vu la scène et qui sont intervenus pour y mettre un terme. "J’ai été six jours aux soins intensifs. J’ai eu plusieurs côtes fracturées ainsi que la mâchoire. J’ai aussi perdu beaucoup de sang à la suite d’une hémorragie interne. En tant qu’ancien policier, il savait ce qu’il faisait. Mes jours étaient en danger. S’il n’y avait pas eu ces jeunes, il aurait continué", a expliqué la victime qui ne s’est rendue à l’hôpital que le 19 juillet, soit quatre jours après l’agression.

Le prévenu, lui, a contesté cette version. "Il n’y a eu qu’un coup, après avoir esquivé l’un des siens. Je reconnais ne pas avoir maîtrisé ma pulsion ce jour-là, mais j’ai aussi été confronté à la violence."

Pour le parquet de Namur qui parle de l’exemple typique de justice privée, une peine d’un an de prison avec un éventuel sursis probatoire serait appropriée. Jugement le 17 mars.

S.M