"Le sang va couler bientôt" annonçait le prévenu

C’est… un meuble qui est à l’origine d’une scène surréaliste qui s’est déroulée à Jemeppe-sur-Sambre le 2 juin 2019 vers 15h. Quand la fille de l’ex-compagne de David (prénom d’emprunt) se présente avec son compagnon et un ami pour récupérer l’objet quelques temps après leur séparation, les choses tournent mal. Le prévenu devait répondre début janvier d’une prévention de coups et blessures avec incapacité sur les 3 personnes qui se sont présentées chez lui, accueillies par une pancarte explicite posée sur le meuble : "Ne pas toucher sous peine de mort".

"Mensonges, je nie formellement", lançait David au tribunal. "C’est tout à fait le contraire, c’est moi qui ai été victime de coups. On a dû me suturer le crâne, les ambulanciers m’ont dit qu’on en voyait l’os." Pour preuve, David avait brandit le slip et le short pleins de sang qu’il portait ce jour-là sous les yeux du président qui n’en demandait pas tant.

Si les premiers instants de la scène restent flous, David a par la suite asséné des coups de manche de pioches à ses 3 victimes et a empoigné la jeune femme par la gorge, avant de briser les vitres et rétroviseurs du véhicule qui allait être utilisé pour le déménagement. Il s’est ensuite enfermé dans son habitation d’où il a dû être délogé par la police, qui a été outragée et contre qui il s’est rebellé.

Dès le début, les choses commençaient mal. "Le sang va couler bientôt", avait envoyé par sms le prévenu à son ex lors de la finalisation des préparatifs du déménagement. "Le sang a coulé", lui a-t-il, précisé après la scène. Le parquet de Namur réclamait une peine de 8 mois de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire incluant une formation à la gestion de la violence.

Ce lundi, le prévenu a été condamné à une peine de probation autonome de 2 ans et à une amende de 100 euros. Il devra suivre une formation pour apprendre à canaliser sa violence et résoudre son problème d'addiction à l'alcool.