Le 6 octobre 2015, une « banale » dispute de couple a viré au drame. Un homme, âgé d'une quarantaine d'années, a levé la main sur son épouse. « J'ai juste levé trois doigts en l'air", expliquait-il tout au plus à l'audience. Il résultera finalement du dossier qu'il l'a giflée. Une gifle aux conséquences dramatiques pour la victime. En effet, cette dernière est depuis les faits hémiplégique. Elle ne sait plus vivre sans l'aide d'un tiers. Le coup reçu a provoqué une hémorragie cérébrale massive et un syndrome d'hydrocéphalie. Elle développe des altérations de la conscience dont découlent une incapacité permanente, un ralentissement du processus cognitif.

Après avoir porté le coup, le prévenu était allé rechercher son fils au basket. A son retour, son épouse gisait sur le sol, à moitié consciente à côté de leur fille de 5 ans, en pleurs. Elle vomissait. Hospitalisée dans un état critique, elle est restée neuf jours en soins intensifs. "Monsieur, en rentrant après l'avoir mise au tapis, a traîné la victime jusque dans une autre pièce avant de la secouer comme un prunier, ce qui peut expliquer la gravité des lésions, c'est le syndrome de l'adulte secoué. Il a attendu près de 2 heures avant d'appeler les secours, alors que ses enfants lui demandaient de le faire. Aujourd'hui, madame est dans un calvaire vivant, elle est comme emmurée en elle », expliquait l'avocat de la victime.

Lors de l'audience, la défense avait contesté le fait que la gifle soit à l'origine des différentes lésions subies. « C'est le 15 octobre, après 9 jours aux soins intensifs, alors que Madame passait en chambre individuelle et devait se reposer que les choses se sont compliquées. Une succession de personnes, notamment sa soeur et sa mère ont remonté Madame afin qu'elle porte plainte contre mon client. Quelques heures après, elle subissait un choc cérébral."

Le tribunal n'a finalement pas suivi cette version. Ce lundi matin, il a condamné l'époux à quatre ans de prison, dont un ferme, en estimant que la gifle portée était bien à l'origine des différentes lésions.