Choquée, la victime, qui a aussi été étranglée, souffre d’un important stress post-traumatique

Mathieu (prénom d’emprunt), est accusé de coups ayant entraîné une incapacité sur celle qui est aujourd’hui son ex-femme. Une scène particulièrement violente a eu lieu le 15 septembre 2017. Le prévenu affirme s’être défendu pour se protéger, avoir simplement repoussé sa compagne de l’époque.

L’avocat de la victime explique : « Ma cliente est arrivée chez lui, il avait bu. Elle s’est réfugiée dans la chambre et il l’a suivie, il l’a étranglée en hurlant qu’il allait la tuer. Il l’a coincée dans un coin et lui a donné des coups au visage, dont un a cassé la nez de ma cliente. Elle est finalement parvenue à se dégager mais il l’a poursuivi, suite à quoi elle a à nouveau chuté. Outre la fracture du nez, elle présentait des hématomes sur tout le corps suite à cette scène. On a aussi menacé ma cliente de divulguer des photos d’elle nue si elle ne retirait pas sa plainte. Elle conserve d’importantes séquelles psychologiques de cette scène : elle dort mal et présente un stress post-traumatique important, une incapacité permanente. »

Le tribunal a réclamé une expertise de qualification afin d’établir le dommage de la victime et de pouvoir se positionner en fonction de la gravité des séquelles.