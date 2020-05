Il se tiendra les lundi 25 et mardi 26 mai, en la présence physique des conseillers et échevins, mais sans public ni presse. Le tout sera diffusé sur YouTube.

Les séances du conseil communal de mars et d'avril ont été supprimés en raison des mesures prises par la fédéral et le régional. Les conseillers ont été informés par le collège et les services de secours à un rythme hebdomadaire depuis, mais sans prise de décision. Aujourd'hui, une circulaire du ministre des pouvoirs locaux permet à nouveau la réunion physique des élus locaux, à partir du moment où les distances sanitaires sont respectées.

C'est ainsi que les élus namurois vont se réunir pour une séance exceptionnellement longue: plus de 300 points sont inscrits à l'ordre du jour. Sans compter ceux qui seront ajoutés par les conseillers et les débats que l'on prévoit longs sur la gestion de la crise du covid-19. Il y aurait déjà une interpellation citoyenne, selon nos informations. La réunion a donc été répartie sur deux soirées: celle du lundi 25 mai et celle du mardi 26 mai prochains.

Les 47 élus, ainsi que la directrice générale et le secrétariat du conseil communal se réuniront donc dans la salle du conseil, mais de manière beaucoup plus espacée. Ce qui prendra la totalité de la salle ou presque. Il n'y aura plus de place pour les citoyens et la presse. Lesquels ne seront pas invités physiquement, mais la publicité des débats sera assurée sur la page YouTube du conseil communal, comme c'est le cas depuis presque un an.

Le premier soir, le conseil communal devra se terminer à 23h. Le second soir, les débats se tiendront au finish. Avec l'arrivée du PTB et de Défi dans l'opposition, les conseils communaux sont déjà plus longs que précédemment, chaque élu/groupe politique ayant droit à faire valoir son vote et son point de vue.