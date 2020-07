Le Conseil national de sécurité vient de rendre obligatoire le port du masque sur les marchés, les brocantes, les fêtes foraines et dans les établissements publics accessibles à la population. La ville de Namur a ordonné des mesures supplémentaires.

"C’est une excellente chose" pour le bourgmestre de Namur Maxime Prévot qui avait déjà affiché mercredi soir son inquiétude par rapport à des faits constatés et avait demandé à pouvoir prendre des mesures pour sa ville. "Au vu des réalités de terrain constatées ces dernières semaines et jours, il me semble impératif désormais d’imposer le port du masque pour des questions de prévention sanitaire dans les cas suivants."

Le masque sera désormais obligatoire à Namur:

- sur les berges de Sambre et de Meuse, y inclus l’Enjambée ;

- sur la place du Vieux Marché aux Légumes et la place Chanoine Descamps, "qui concentre beaucoup de monde et de jeunes dont, rappelons-le, la Première Ministre a rappelé que les 20-30 ans étaient la tranche d’âge où le virus avait le plus progressé récemment" ;

- rue Saint-Jean, rue des Frippiers et rue de la Halle au vu de l’étroitesse de ces ruelles ;

- le samedi dans le centre-ville au vu de l’affluence, dans le périmètre du piétonnier ainsi que la rue de Fer, la rue des Carmes, la rue des Croisiers, la rue et le passage Saint-Joseph, et la rue de l’Ange), mais également Avenue Materne à Jambes et Rue Patenier à Salzinnes.

"Le port du masque sera également obligatoire dans les établissements horeca pour tout déplacement. Donc, pas besoin de porter le masque lorsque vous êtes à table et que vous consommez, mais par contre, par égard vis-à-vis des autres clients et du personnel de l’établissement, le masque devra être porté lorsque vous traversez le restaurant ou le café, lorsque vous vous rendez aux toilettes, lorsque vous allez payer à la caisse, etc", précise le bourgmestre de Namur.

Il impose aussi désormais le port obligatoire du masque pour les personnes faisant la file auprès des glaciers. "Le beau temps, et on s’en réjouit, a augmenté l’attrait de la population pour les succulentes glaces qui sont servies aux quatre coins de notre territoire, et notamment dans plusieurs établissements bien connus du côté de Wépion et de Jambes. Il conviendra désormais de porter le masque dans la queue avant d’aller chercher son cornet ou son petit pot de saveurs glacées."

Dans toutes les rues commerçantes, il faudra tenir sa droite. "Il est désormais demandé de respecter un sens de circulation de la marche, comme cela se pratique dans de nombreuses villes à la côte. Chacun devra donc tenir sa droite dans ses déplacements, afin d’éviter – ou en tout cas de réduire au maximum – de croiser d’autres personnes en sens inverse, se présentant face à vous. Pour fluidifier la circulation piétonne, les chevalets et autres obstacles placés sur les trottoirs seront donc interdits jusqu’à nouvel ordre", annonce-t-il.

Ces nouvelles règles rentreront en vigueur à partir de ce samedi, à l’exception du port du masque obligatoire sur le champ de foire qui prend effet immédiatement et de l’obligation du port du masque Place du Vieux, Place Chanoine Descamps et sur le Quai de Sambre, qui prend effet dès ce vendredi 17h. "La volonté est clairement d’éviter de nouveaux rassemblements problématiques dès ce week-end. La Police est chargée de faire respecter ces règles, au besoin en ayant recours aux sanctions pénales, c’est-à-dire aux amendes qui seront ensuite transmises pour suivi au Procureur du Roi", met en garde le bourgmestre.

Par ailleurs, il sera désormais obligatoire de maintenir une distance de sécurité d'un mètre entre les convives de tables différentes. Cette mesure entrera en vigueur à partir de lundi pour permettre aux cafetiers et restaurateurs d’agencer au besoin différemment leur plan de salle ou de terrasse, après les services de ce week-end. Enfin, il a été décidé la fermeture à 22h des night shops dès ce week-end.