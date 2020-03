L'accident est survelu à Hanret (Eghezée) ce vendredi en fin de journée

Un terrible accident est survenu ce vendredi après-midi route de Wasseige à Hanret. Une camionnette de la société Jers’Innov était presque arrivée à destination après une journée de travail quand l'accident s'est produit. Un duo de travailleurs ramenait la camionnette vers l'entreprise après une journée de travail. Ils étaient à environ 200 mètres de leur destination lorsque le conducteur a voulu éviter un chien.

Tout semble avoir été en règle: vitesse normale, distance de sécurité liée au coronavirus respectée à l'intérieur du véhicule avec le conducteur à l'avant et son collègue sur la banquette arrière... Mais voilà qu'un chien a surgi sur la route. En voulant l'éviter, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et percuté un mur, rapporte le parquet de Namur. La camionnette s'est renversée sur le flanc et le passager est décédé sur le coup. Son collègue est sorti de la voiture choqué, mais apparemment indemne.