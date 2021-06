Les esprits se sont échauffés le 21 août 2020 dans un camping résidentiel de Mettet. Le prévenu est accusé d’avoir foncé en voiture sur sa victime. L’homme, né en 1990 et père de 3 enfants, réfute cette version des faits et explique juste avoir voulu heurter un portail. Il reconnaît une partie des autres préventions à sa charge. "Je n’ai pas voulu l’écraser, cet ancien camarade de pétanque avait mal parlé de moi et je venais pour avoir une explication, cela fait 10 mois que je le dis. Il n’était d’ailleurs pas blessé, à part une égratignure à la main. Si je lui avais foncé dessus avec une voiture, il aurait été autrement blessé."