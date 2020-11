Bernard (prénom d’emprunt), a déposé plainte contre 3 policiers à l’Inspection Générale pour coups et blessures. C’est pourtant lui qui devait s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Namur ce lundi.

Le 16 février 2019 vers 23h, il a pénétré chez son ex, rue des Brasseurs à Namur, avec l’aide d’une voisine. Après avoir détérioré du mobilier, il empoigne le nouveau compagnon de la mère de ses enfants et le menace de mort. Après s’être réfugié dans un café tout proche, la chemise déchirée et en chaussettes, ce dernier appelle la police.

Lors de l’arrivée des agents, les choses ne s’arrangent pas. "J’essayais de m’expliquer, je n’avais pas mes papiers sur mois. L’un d’entre eux m’a jugé par rapport à mes origines. J’ai eu des coups de pied et de poing au visage, on m’a étranglé, j’ai eu une dent cassée." On reproche aussi Bernard d’avoir outragé et menacé un des policiers de la zone de police de Namur intervenus lors de cette scène quelques mois plus tard, le 28 septembre 2019. "Tu vas me le payer, je te retrouverai", aurait-il annoncé, ce qu’il nie aujourd’hui, prétendant ne pas se souvenir du visage des agents.

Au civil, un des policiers réclame 740 euros. Ses deux collègues demandant 500 euros à titre provisionnel alors que la Ville de Namur se constitue partie civile pour un euro. La version des verbalisants et témoins présents est légèrement différente de celle de Bernard. Me Meurice, leur avocate, explique : "9 témoins affirment qu’il était fou furieux ce soir-là. Vicieusement, il a fait semblant de s’enfuir pour enfiler un coup de poing américain et frapper en plein visage un premier policier, qui a eu la lèvre explosée. Un autre policier a eu l’épaule démise alors que le dernier a souffert de contusions. Ils ont été en incapacité de travail pendant 7 et 14 jours. Emmené en ambulance vers l’hôpital, il a tenté de faire pression sur le policier qui l’accompagnait en faisant valoir le fait qu’il connaissait les membres du Groupe Spécial d’Intervention. Il proposait de ne pas déposer plainte contre la police si le PV n’était pas rédigé contre lui. Il était donc très conscient de ce qu’il venait de faire. Plus tard, il a même déclaré ceci : "Les policiers ont fait les malins, ils ont payé. Et je n’ai même pas pu y aller à fond." "

Me Meurice demande l’acquittement des 3 policiers dans le cadre de la plainte déposée contre eux par le prévenu pour coups et blessures : "Ils ont agi de façon proportionnelle pour le maîtriser dans le respect des prescrits."

Le parquet réclame une peine de prison de 24 mois à l’encontre du prévenu, et une amende de 300 euros. Le substitut Derestiat souligne l’attitude incontrôlable de Bernard, les plaies profondes qui ont résulté du coup reçu en plein visage par le policier et le caractère désagréable de l’attitude du prévenu.

Le conseil de Bernard, qui regrette le manque de témoignages au dossier et souligne que son client avait une tête "comme si il était passé dans une machine à lessiver", plaide la suspension simple du prononcé de la condamnation pour son client, qui n’avait jusqu’ici jamais fait parler de lui.

JVE