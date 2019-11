Le 11 juillet 2018, Steven (prénom d’emprunt) a accidenté son véhicule à Wépion. Il venait d’assister à un match des Diables Rouges, alors en plein Mondial. Le prévenu avait bu et s’est endormi immédiatement. Il s’est rebellé et a porté des coups à un des policiers lors de leur intervention et en a blessé un second dans le véhicule de police qui l’emmenait au commissariat. Il confie : "Je ne sais plus trop ce qui s’est passé. J’étais alcoolisé et je n’ai pas trop de souvenirs."

Me Preumont, avocat des deux policiers constitués parties civiles, réclame 500 euros de dommage pour chacun d’entre eux. "Juste après les faits, il semblait se souvenir de ce qui s’est passé, puisqu’il s’est excusé."

Le parquet de Namur a réclamé 6 mois de prison à l’encontre du prévenu, qui a des antécédents spécifiques et 6 condamnations pour conduite en état d’ivresse, sans toutefois s’opposer à un sursis probatoire. "Les médecins qui sont intervenus ont été agressés verbalement et physiquement. Le prévenu a ensuite jeté les documents de bord au visage des policiers avant de se mettre en position de boxe. Il a attrapé un agent par son gilet pare-balles et l’a jeté dans un champ."

L’avocat du prévenu, qui veut devenir pompier volontaire, plaide une peine de probation autonome incluant un suivi de son client concernant ses problèmes de boisson. Jugement le 16 décembre