Le 11 juillet 2018, Steven (prénom d’emprunt) a accidenté son véhicule à Wépion. Il venait d’assister à un match des Diables rouges, alors en plein Mondial. Le prévenu avait bu et s’est endormi immédiatement. Il s’est rebellé et a porté des coups à un des policiers lors de leur intervention et en a blessé un second dans le véhicule de police qui l’emmenait au commissariat. Il confiait à l'audience du 18 novembre : "Je ne sais plus trop ce qui s’est passé. J’étais alcoolisé et je n’ai pas trop de souvenirs."

Le parquet de Namur avait réclamé 6 mois de prison à l’encontre du prévenu, qui a des antécédents spécifiques et 6 condamnations pour conduite en état d’ivresse, sans toutefois s’opposer à un sursis probatoire. "Les médecins qui sont intervenus ont été agressés verbalement et physiquement. Le prévenu a ensuite jeté les documents de bord au visage des policiers avant de se mettre en position de boxe. Il a attrapé un agent par son gilet pare-balles et l’a jeté dans un champ."

Le tribunal de Namur a condamné ce lundi le prévenu qui avait porté des coups à des policiers à une peine probatoire autonome d’un an et à 50 euros d’amende. Le prévenu devra notamment entreprendre un suivi concernant son alcoolisme.