Un an de prison avec sursis probatoire a été requis, mardi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un homme poursuivi pour avoir porté des coups à un mineur de 16 ans et à son père, le 7 novembre 2020 à Beauraing.

Selon la partie civile, le prévenu a donné un coup de boule à l’adolescent. Le prévenu, lui, a évoqué un accident. "On fêtait un anniversaire. Je jouais avec sa maman et ce jeune a mal pris une blague que j’ai faite à son sujet. On s’est disputé. J’ai voulu le mettre dehors et le coup a été porté lorsqu’il se débattait", a précisé l’auteur des faits. "Il ne s’agit pas du tout d’un coup qui s’est perdu. Plusieurs témoins ont vu le coup de boule", a rétorqué la partie civile.

Le père de ce jeune homme a souhaité avoir une conversation avec l’agresseur. "On a discuté et même pris un verre ensemble. Comme il y avait beaucoup de bruit, on est allé discuter à l’intérieur. Ça a dégénéré", a précisé le prévenu.

"Vous lui avez réglé son compte", a interpellé la présidente. "Oui", a répondu le prévenu. Le père de famille a reçu plusieurs coups et a perdu six dents. "On avait beaucoup bu mais je n’ai pas d’excuses", a encore dit l’auteur des faits qui a demandé une peine de travail. Le jugement sera rendu le 7 décembre.