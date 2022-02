Les faits se sont déroulés en juillet 2021 dans un bus qui circulait entre Namur et Lustin. Alors qu’il était prévu que le trajet se termine exceptionnellement à Profondeville, et que les autres passagers étaient déjà descendus du bus, le prévenu a insulté le chauffeur, lui demandant de le déposer à son domicile, avant de lui cracher dessus et de le frapper à l’arcade, avec un sac contenant des cannettes, devant plusieurs témoins. Le chauffeur, souffrant de plusieurs fractures à la face et profondément choqué, a subi une incapacité de plus de 4 mois. Son conseil réclame une somme provisionnelle de 2500 euros et la réalisation d’une expertise.

Le ministère public souligne le peu de remise en question dans le chef du prévenu, qui a tenté de justifier son geste à l’audience, et réclame une peine de 40 mois pour les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité et une peine supplémentaire de 2 mois pour une prévention de séjour illégal.

La défense reconnaît que celui-ci est particulièrement nerveux et évoque son passé difficile pour expliquer son comportement. Un sursis probatoire est plaidé.

Jugement le 10 mars.