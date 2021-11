Le 18 décembre 2018, une scène de coups a eu lieu dans un établissement psychiatrique namurois. Tony (prénom d’emprunt), était venu depuis le sud de la France pour rendre visite à sa sœur. Il devait récupérer la clé du logement de celle-ci pour y séjourner. La patiente ne souhaitant pas recevoir cette visite, une infirmière a raccompagné le prévenu jusqu’à la porte. Chose qu’il n’a pas appréciée, il a alors insulté l’infirmière et l’aurait giflée.

« Il y a eu une bousculade car je voulais qu’elle me lâche, elle a reçu ma main dans la figure mais ce n’était pas dans mon intention, c’est parti tout seul », explique le prévenu qui, entre ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants, traversait une sale passe à cette époque.

Le parquet requiert une peine de 5 mois de prison et une amende de 75 euros à l’encontre du prévenu, qui possède déjà des antécédents en matière de coups et blessures, et souligne son attitude provocante lorsqu’il a été entendu quelques mois plus tard.

Le conseil de Tony plaide une peine de travail. Le dossier a été mis en continuation au 6 décembre afin que le prévenu puisse apporter des preuves de sa domiciliation en Belgique.