C’est un des bons côtés des réseaux sociaux. En 2021, un Sambrevillois de 50 ans a retrouvé la trace d’une dame avec qui il avait été à l’école, une trentaine d’années plus tôt. Les retrouvailles se sont tellement bien passées qu’elles ont abouti à une relation sentimentale. "Mais après trois mois, le comportement de monsieur a changé. Il est devenu grossier et insultant. Il pouvait aussi lui cracher dessus, la gifler ou encore l’étrangler", précise le parquet de Namur.

Si elle n’a jamais déposé plainte pour ces faits, cette dame a pris la décision de mettre un terme à leur relation début 2022. "C’est à partir de ce moment que son calvaire a réellement commencé", poursuit le parquet de Namur. On parle évidemment de harcèlement. "Du harcèlement massif. Jusqu’à 150 appels par jour. Il y avait aussi des messages, tantôt des mots doux, tantôt des insultes vulgaires et des menaces. Il la suivait, se postait devant son lieu de travail, faisait du chantage au suicide. Lorsqu’elle quittait un endroit, elle s’enfermait le plus vite possible dans sa voiture."

Une première plainte a été déposée le 7 février par la victime. Trois jours plus tard, le quinquagénaire rôdait encore dans la rue de son ex. Malgré une intervention de la police, l’homme a continué ses agissements. Interpellé, il a été libéré sous conditions, qu’il n’a pas respectées. La suite logique : une mise sous mandat d’arrêt. Il était encore détenu ce jeudi lorsqu’il a comparu devant le tribunal correctionnel de Namur. "Je tenais beaucoup à elle. Cette rupture m’a fait très mal", a expliqué le prévenu à l’audience. "Ce n’est pourtant pas la première fois que vous agissez de la sorte, ce qui interroge sur le risque de récidive", a fait remarquer la présidente.

Selon son avocate, il aurait désormais pris conscience de la gravité des faits depuis son incarcération. Des mesures probatoires sont demandées sous la forme d’une peine de probation autonome. Jugement le 30 juin.