Dimitri Delecaut (MR) espère récolter 25 000 € pour les hôpitaux namurois.

"J’invite tous les élus namurois à rétrocéder, sur base volontaire, 50 % de la rémunération de leur mandat aux hôpitaux namurois. J’appelle aussi bien à ce geste de la part de ceux qui occupent de petits mandats au CPAS ou au conseil communal (une centaine d’euros par réunion ou commission), mais aussi des mandats plus conséquents au BEP ou dans des intercommunales ainsi que la rémunération des échevins", explique celui à qui l’on doit pas mal d’événements à Namur (Namur les bains, Dinner in the sky, Dinner on the wheel, Le Perchoir), mais qui travaille principalement dans l’événementiel à l’étranger.