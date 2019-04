Le prévenu dit qu'ils se sont réconciliés. Ils attendent leur second enfant.

Marc (prénom d'emprunt), comparaît devant le tribunal de Namur pour des violences conjugales. Un type de faits pour lequel il a déjà été condamné 2 fois, en 2012 et 2015. Il est accusé de coups portés à plusieurs reprises à sa compagne, la mère de son enfant, entre 2015 et 2017. Des coups simples, mais aussi de ceux ayant entraîné une incapacité. Des faits de harcèlement envers le grand-père de la jeune femme et des menaces lui sont aussi reprochés.

Marc se veut rassurant : "Aujourd'hui, tout va bien, elle est enceinte de 5 mois de notre deuxième enfant." "Pourquoi n'est-elle pas venue nous le dire ici à l'audience?", relève le substitut Mascart.

Durant la période visée, les disputes sont fréquentes au sein du couple. Le parquet évoque des coups quotidiens, une pression permanente, un chantage au suicide, des menaces, des injures. "Sale p..., je vais égorger notre enfant et puis je ferai pareil avec toi, ..." Le ton est donné.

Marc aurait même donné des coups à sa compagne alors qu'elle était en train d'allaiter leur enfant. Pour justifier d'autres faits, il explique : "J'ai tenté de me pendre. C'est en voulant me dépendre qu'elle a reçu un coup de pied par erreur."

Le parquet requiert 2 ans de prison. L'avocat de Marc met en avant le caractère dépressif de ce cernier et demande l'acquittement pour certaines préventions, la clémence pour les autres et , au final, un sursis simple ou probatoire. Jugement le 27 mai.